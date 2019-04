Les échanges commerciaux entre l’Iran et la Slovaquie en 2018 ont doublé

Téhéran (ISNA)- Selon le rapport du ministère slovaque de l’Economie, le volume des échanges commerciaux entre Téhéran et Bratislava est arrivé à 58 millions 770 mille euros en 2018.

En 2018, le montant de l’exportation de l’Iran vers la Slovaquie a connu une hausse de 274% et a atteint les 28 millions 93 mille euros et le montant de l’importation de l’Iran depuis la Slovaquie a aussi connu une augmentation de 165% et est arrivé à 30 millions 677 mille euros.

Selon ces statistiques, le volume des échanges commerciaux des deux pays en 2018 par rapport à l’année 2017 a doublé et l’exportation et l’importation ont connu une croissance significative.

Dans une perspective générale, les relations politiques et culturelles et la coopération économique entre l'Iran et la Slovaquie ont connu une transformation et un développement tout azimut ces dernières années.

