Les ٍEuropéens n’ont pas encore réussi de tenir leurs engagements sur le PGAC (Ghassemi)

Téhéran (ISNA)- « Le Plan global d’action conjoint (PGAC) est le résultat d’une diplomatie réussite, efficace et effective dans une ambiance compliquée et difficile qui, son importance en tant qu’un succès historique est claire pour les Nations Unies, l'Union Européenne et le Conseil de sécurité», a déclaré Bahram Ghassemi.

Répondant à une question des étudiants en maîtrise de la sécurité internationale de l’Institut d’études politiques de Paris, le nouvel ambassadeur d’Iran à Paris, Bahram Ghassemi, a ajouté que le PGAC (dit également :accord nucléaire iranien) est un acquis historique et très efficace qui a donné fruit avec les efforts et les longues négociations des membres du Conseil de sécurité et l’Allemagne avec l’Iran et a une fois encore montrer que la diplomatie est l’art de surmonter certains problèmes afin d'éviter la survenue des guerres et des tensions.

« L’accord nucléaire iranien est le fruit de deux ans de négociations intensives qui est non seulement le succès pour l’Iran mais une victoire pour la politique du monde dans le domaine du multilatéralisme », a précisé M. Ghassemi.

« Malheureusement, avec le changement du gouvernement américain et l’arrivée du nouveau locataire de la Maison Blanche et de sa délégation, on est témoin que ce pays en changeant son approche envers les questions mondiales et en adoptant une politique d'unilatéralisme, non seulement il est sorti du PGAC mais dans une action sans précédent il encourage les autres pays de violer les obligations internationales et il les menaces d’imposer des sanctions unilatérales pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a évoqué ce diplomate.

« Les parties européennes n’ont pas encore réussi à tenir leurs engagements qui étaient prévus dans le PGAC, donc les actions rapides de certains pays européens seront un test et un critère très sérieux et décisif pour les politiques de l'Iran et c’est exactement la façon de faire ces comportement qui est observée », a insisté l’ambassadeur iranien.

