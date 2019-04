Nouveau tour des coopérations de recherches Iran-Chine dans le domaine de la sécurité alimentaire

Téhéran (ISNA)- « Le progrès de l’agriculture de l’Iran est dû à 40 ans de résistance du pays contre les pressions et les menaces des Etats-Unis », a déclaré Gholam-Ali Haddad Adel.

La haute délégation du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur d’Etat d’Iran, dirigé par Gholam-Ali Haddad Adel qui est en Chine, a visité le Centre de recherche sur les techniques modernes d'irrigation de ce pays.

Au cours de cette visite, le directeur du Centre de recherche sur les techniques modernes d'irrigation de la Chine a expliqué les méthodes d’ingénierie de l’eau et l'exploitation de nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité alimentaire de ce pays.

« La population agricole de l’Iran a doublé après quarante années passées de la révolution islamique et le montant de la production des produits agricoles en Iran a multiplié. Les progrès de ce domaine sont le fruit de la mise à jour continue des connaissances agricoles, de la construction de plus de 150 barrages après la Révolution et de l’utilisation de différentes méthodes d'irrigation comme la micro-irrigation, l’aspersion, la serre et la pluie.

Pour sa part, le directeur du Centre de recherche sur les techniques modernes d'irrigation de la Chine a appelé à l'établissement d’un bureau de ce centre en Iran afin d’augmenter le niveau des coopérations des deux pays dans le domaine des recherches sur l’irrigation.

