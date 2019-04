Les Etats-Unis à l’origine même du terrorisme dans la région (Larijani)

Téhéran (ISNA)- Le Président du Parlement iranien, Ali Larijani, s’attardant sur le fait que les ingérences américaines dans la région se sont considérablement intensifiées a déclaré : « Les agissements des Etats-Unis et de certains pays de la région qui alimentent le terrorisme se sont transformées en un des défis sécuritaires le plus grave auquel est actuellement confronté le monde musulman ».

Le haut parlementaire iranien qui s’exprimait ce dimanche 28 avril, à l’occasion de la conférence internationale du monde musulman à l’université de Téhéran, a déclaré : « La sécurité est la base même du développement des pays et lorsqu’ils sèment l’insécurité dans les pays musulmans, le monde islamique ne peut pas voir le progrès et atteindre le développement ».

Plus loin dans ses propos, Larijani évoque le fléau du terrorisme qui touche la région pour avertir une fois de plus sur ce phénomène néfaste qui s’est transformé en un défi majeur et en une sérieuse crise intérieure dans certains pays visés, leur infligeant de graves coups économiques.

« Certains pays en adoptant des politiques erronées et ayant recours à des actions malhabiles, attisent le feu des troubles et des conflits dans la région et ignorent le fait que les problèmes de notre région puisent ses racines dans l'ingérence étrangère », a-t-il conclu.

Fin