Zarif : l’Equipe B a pris le peuple iranien pour cible avec le terrorisme économique

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré sur son compte des réseaux sociaux que « l’Equipe B » a pris le peuple pour cible avec la guerre et le terrorisme économique, pour changer l’Etat.

« Alors que John Bolton (conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis) et l’Equipe B (Bibi Netanyahu, Bin Salman, Bin Zaed et John Bolton, ndlr) disent que le peuple iranien "mérite mieux", ils ont reconnu les avoir pris pour cibles avec le terrorisme économique - et même la guerre - dans le but illusoire de "changer d’Etat". Mais Donald Trump, président américain, leur permettra-t-il de réaliser leurs rêves d'une autre guerre sans fin? », a écrit le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, sur son compte Twitter.

