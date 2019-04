L’Iran ne laissera aucun pays de le remplacer sur le marché mondial du pétrole (Araghtchi)

Téhéran (ISNA)- Le vice-ministre iranien des Affaires étrangère a déclaré que Téhéran n’autorisera aucun pays de le remplacer sur le marché mondial pétrolier.

Lors d’une rencontre avec le groupe d’amitié parlementaire Autriche-Iran avec le vice-ministre des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghtchi, les deux parties ont discuté des questions et des évolutions internationales et également des relations irano-autrichiennes.

Le chef du groupe d’amitié parlementaire Autriche-Iran a exprimé ses regrets et ses sympathies envers les récentes inondations survenues en Iran et a loué les politiques sages de Téhéran sur l’accord nucléaire (Plan global d’action conjoint ou PGAC) et a déclaré que l’Autriche et l’Union Européenne ont refusé la décision américaines pour sortir du PGAC et sont inquiètes de la diminution de sa valeur et de son importance.

« C’est une vérité que l’UE a plus besoin du PGAC que les Etats-Unis ; à cette raison, l’Autriche et l’UE sont toujours engagées et déterminés à soutenir l’accord nucléaire iranien », a ajouté le chef du groupe d’amitié parlementaire d’Autriche et du Parlement islamique.

Pour sa part, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques a précisé que l’Iran accueille les positions politiques de l’UE, mais le soutien purement politique n’aidera pas à la continuité du PGAC. « Cet accord n’est pas un accord économique et a une nature sécuritaire et si c’est important pour l’Europe, il faudra payer le prix pour le conserver », a-t-il ajouté.

Soulignant la décision américaine pour mettre à zéro la vente du pétrole iranien, M. Araghtchi a réitéré que la République islamique d’Iran n’autorisera aucun pays de le remplacer sur le marché mondial pétrolier et la responsabilité des conséquences est avec Washington et le pays ou les pays cités ci-dessus.

Fin