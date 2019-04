L’Iran organisera une manœuvre conjointe au sud du pays avec la Russie (le contre-amiral Khanzadi)

Téhéran (ISNA)- Cette année, l’Iran et la Russie organiseront une manœuvre conjointe au cours de laquelle la flotte navale de ce pays accostera dans les eaux du sud d’Iran, a déclaré le commandant de la Marine de l’Armée iranienne.

Dans une conférence de presse lundi, le commandant de la Marine de l’Armée iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, a fait référence à son voyage en Chine et ses négociations avec ses homologues militaires et a ajouté que quand on parle des relations amicales avec les pays du monde, il peut comprendre également les buts politiques, économiques et militaires.

« Pendant la paix, vous pourriez faire des actions efficaces aussi bon qu'une bataille. Certains parts de ces actions sont pour montrer la puissance et les capacités militaires du pays pour les autres pays qui a un important impacte dans le domaine de la dissuasion. L’Iran est un pays avec les frontières mondiales maritimes qui est une grande opportunité qui pourra sans intermédiaire, entrer en contact avec les pays du monde », a évoqué le contre-amiral Khanzadi.

Précisant qu’il a participé à la conférence à l’occasion du 70ème anniversaire de la création de la Force navale chinoise organisé dans la ville portuaire de Qingdao en Chine, ce haut militaire iranien a expliqué que parmi les 65 pays qui y étaient présents, seul 15 pays ont tenu un discours dont l’Iran.

Soulignant les accords de coopérations entre les Forces armées de l’Iran et de la Chine, le contre-amiral Khanzadi a précisé que ce voyage était dans le cadre de cet accord et le développement des capacités techniques et éducatives seront certainement dans le projet des interactions des deux forces armées.

« Nous avons reçu des lettres d’invitation depuis des pays dont l’Inde, la Chine, le Pakistan et l’Italie afin de développer les interactions éducatives et l’envoie des officiers, et actuellement, nous avons des officiers qui sont en train de passer les cours de formation dans ces pays et des officiers de certains de ces pays sont en Iran pour passer leurs cours de formation », a-t-il ajouté.

« La plupart de nos négociations avec les autres pays étaient sur les domaines techniques, éducatifs et opérationnels ; par exemple, nos négociations avec la Russie était plus posées sur les domaines technique et opérationnel que nous envisageons pour l’année 2019-2020, une manœuvre maritime conjointe avec la participation des Forces navales de l’Armée de la Russie et également cette année, dans le cadre du Symposium des commandants des Forces Navales de l'Océan Indien (IONS), une manœuvre maritime sera organisée dans l’océan Indien », a précisé le contre-amiral Khanzadi.

« Les eaux libres du monde appartiennent à tous les peuples du monde. Les pétroliers iraniens sont considérés comme une part de notre terre et en tant que les Forces navales iraniennes, nous devons les défendre », a-t-il insisté.

