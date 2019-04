Fin des manœuvres navales conjointes Iran-Oman

Téhéran (ISNA)- Juste quelques jours après la tentative des Américains contre le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), la manœuvre conjoint des unités navales, aériennes et frontalières d’Oman et des unités des forces navales du CGRI et de la Marine de l’Armée iranienne s’est terminée près des côtes de Muscat.

Dans le cadre de poursuite et d’application des accords de la Commission mixte militaire Iran-Oman, les exercices militaires conjoints de secours maritimes ont été tenus entre les forces navales iraniennes et omanaises sur les côtes de Muscat, seulement quelques jours après que les Etats-Unis a inscrit le nom du CGRI sur sa liste des organisations terroristes du monde. De différents bâtiments ont participé à cette manœuvre conjointe, dont le navire-hôpital Shahid Nazeri et le bateau-pompe Shahid Mahmoudi qui sont pour les forces navales du CGRI, accompagnés du navire lance-missile Sabalan et le navire de soutien Bandar-Abbas de la Marine de l’Armée iranienne. Un hélicoptère et des équipes de plongée ont également participé à ces exercices militaires de secours. Fin