Le neuvième tour des consultations politiques Iran-Norvège

Téhéran (ISNA)- Le 9ème tour des consultations politiques entre l’Iran et la Norvège a débuté le 29 avril à Téhéran, sous la tutelle du vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le secrétaire d'État au ministère norvégien des Affaires étrangères.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de plus importantes questions et évolutions internationales et les relations irano-norvégiennes.

Présentant ses sympathies et ses regrets envers les récentes inondations survenues en Iran, le secrétaire d'État au ministère norvégien des Affaires étrangères, Tore Hattrem, a déclaré que les aides financières et en marchandise de la Norvège pour les sinistrés en Iran seront bientôt envoyés.

Ce haut diplomate norvégien a insisté sur la volonté politique sérieuse de la Norvège pour la continuité et le maintien des coopérations bilatérales, la sagesse et la justification des positions et des comportements de l'Iran vis-à-vis des non-engagements et du retrait des Américains de l’accord nucléaire iranien (Plan global d’action conjoint ou PGAC).

Il a ensuite ajouté que la Norvège, en coordination avec l’Union Européenne, a toujours soutenu le maintien et la mise en œuvre du PGAC qui est la garantie des intérêts et des effets positifs spécialement sécuritaire, pour toutes les parties.

Pour sa part, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Seyed Abbas Araghtchi, a remercié la sympathie et les aides humanitaires du peuple et du gouvernement norvégiens pour les récentes inondations en Iran, les positions positives et constructives de ce pays dans le cadre du développement des coopérations et les interactions bilatérales et également le soutien continuel de la Norvège pour le maintien et la mise en œuvre de l’accord nucléaire iranien.

« Les soutiens politiques ne suffisent pas et l’Europe doit, pour garder le PGAC, payer le prix sinon cet accord ne pourra pas continuer à vivre et la responsabilité des conséquences est avec les Etats-Unis », a précisé M. Araghtchi en ajoutant que l’Iran a montré un maximum de bonne volonté, de coopération et de retenue pour préserver cet accord multilatérale mais apparemment, la Maison Blanche a des buts différents.

Soulignant qu’il existe beaucoup de choix pour l’Iran, M. Araghtchi a continué qu’en prenant en considération nos intérêts nationaux, l’Iran donnera une réponse appropriée face aux comportements agressifs des États-Unis.

Fin