L’effort du chef européen de l’INSTEX pour les échanges commerciaux avec l’Iran

Téhéran (ISNA)- « Malgré les défis existants, le mécanisme financière de l’INSTEX est, sérieusement, à la recherche de son premier échange commercial avec le côté iranien au plus vite possible », a déclaré l’ambassadeur d’Iran à Londres.

L’ambassadeur d’Iran à Londres, Hamid Baeidinejad, a écrit sur son compte Twitter que « Dans une réunion avec les propriétaires des industries et les chefs des sociétés du commerce de la Grande Bretagne à Londres, le chef de l’INSTEX (mécanisme des échanges commerciales de trois pays Européens avec l’Iran), Per Fischer, a annoncé que malgré les défis existants, ce mécanisme est sérieusement, à la recherche de son premier échange commercial avec l’Iran au plus vite possible ».

La société iranienne du « Mécanisme spécial du commerce et de financement de l'Iran et de l'Europe » qui est similaire avec l’INSTEX de l’Europe, a été inscrite à Téhéran en avril sous la tutelle d’Ali-Asghar Nouri.

Fin