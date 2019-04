L’Iran soutient tout processus de paix en Afghanistan

Téhéran (ISNA)- L’Iran soutient tout processus qui est au bénéfice de paix dans l’Afghanistan, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

En précisant sur l’ouverture de « la Loya Jirga de Paix » à Kaboul, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a insisté que la République islamique d’Iran salue et soutient tout processus et dialogue au bénéfice de paix, de stabilité et de sécurité en Afghanistan.

La Loya Jirga (Grande assemblée ou Grande réunion en français) est un terme d'origine pachto qui désigne une assemblée convoquée afin de prendre les grandes décisions concernant le peuple afghan et depuis 2004 aux réunions de l'Assemblée nationale.

