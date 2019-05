Iran : Les Américains versent des larmes de crocodiles

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a déclaré que "l'échec des États-Unis à donner une réponse constructive à la proposition iranienne d'échange de prisonniers a révélé que Washington versait « des larmes de crocodile » pour les prisonniers.

« Les États-Unis, qui profitaient toujours de la question des prisonniers pour diffuser une propagande iranophobie et anti-iranienne, ont été pris au piège après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, ait présenté la proposition" d'échanger des prisonniers avec les Etats-Unis », a déclaré M. Moussavi aux journalistes.

Concernant la réponse de Washington à la proposition iranienne, il a souligné que la partie américaine n’avait pas encore donné de réponse positive et constructive.

« La façon dont les Etats-Unis ont réagi à la proposition iranienne a prouvé qu’elle versait des larmes de crocodile pour les prisonniers. Cela a été reconnu même par les opposants à l’Iran », a-t-il déclaré, ajoutant que les Etats-Unis étaient désormais privés de ce moyen de propagande.

M. Moussavi a en outre noté que le sort des prisonniers de nationalité américaine détenus en Iran n'était pas une question nouvelle et faisait l'objet de discussions entre les deux parties depuis longtemps.

« Avant le retrait américain de l'accord nucléaire iranien l'année dernière, la partie américaine avait fréquemment soulevé la question lors de chaque rencontre directe avec la délégation iranienne en marge des réunions régulières de la Commission mixte du Plan d'action global conjoint (PGAC) », a-t-il précisé

« Dans toutes ces réunions, compte tenu des aspects humanitaires de la question, la partie iranienne a également profité de l'occasion pour discuter du sort des ressortissants iraniens détenus aux États-Unis ou dans un pays tiers à la demande des États-Unis », a-t-il déclaré.

« Après l'interruption des réunions directes [après le retrait des Etats-Unis du PGAC], la question était suivie par des intermédiaires », a ajouté M. Mousavi.

« Nous avons toujours souligné l'indépendance du pouvoir judiciaire et la nécessité de rendre la justice conforme à toutes les procédures judiciaires. Cependant, comme le ministre iranien des Affaires étrangères l'a dit à la partie américaine il y a plusieurs mois, l'Iran est prêt à examiner la question de" l'échange des prisonniers" », a-t-il insisté.

« La proposition visait principalement à offrir un soutien à nos concitoyens opprimés qui ont des problèmes en raison des" sanctions illégales "et détenus en captivité pour avoir cherché à transférer certaines marchandises de base en Iran (y compris des pièces de rechange pour des avions de passagers) ou même détenus dans un bâtiment de mauvaise situation semblable à la captivité dans un pays tiers en raison de la pression américaine », a-t-il déclaré.

Selon M. Moussavi, la proposition présentée par le ministre iranien des Affaires étrangères visait à échanger des prisonniers et non à tenir des discussions sur des questions litigieuses.

« Quelle que soit la manière dont les États-Unis ont réagi à la proposition, la République islamique, avec toutes ses capacités juridiques et politiques, cherchera à protéger ses ressortissants qui ont eu des problèmes soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays, et fera tout son possible pour soulager les souffrances de leurs familles », a-t-il ajouté.

Fin