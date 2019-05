Réaction d’Iran aux déclarations de Pompeo sur le rôle d’Iran dans le conflit de Yémen

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a rejeté les affirmations "fausses" du secrétaire d'Etat américain sur le rôle joué par Téhéran dans la mise en œuvre des accords de Stockholm au Yémen, les décrivant comme faisant partie d'un "jeu de reproches" visant à dissimuler les crimes de l'Arabie saoudite.

Dans une déclaration faite mardi, le porte-parole a décrit les accusations anti-iraniennes de Mike Pompeo comme une "fuite en avant" et faisait partie d'un jeu de reproches visant à dissimuler les crimes de la coalition de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis au Yémen et leurs efforts pour faire taire et entraver la mise en œuvre des accords de Stockholm.

« Les rapports indiquent que le gouvernement de "salut national" à Sana a coopéré avec l'envoyé spécial des Nations Unies et est prêt à mettre en œuvre les accords de Stockholm. Les rapports révèlent également que les autres parties "entravent la mise en œuvre de ces accords" », a-t-il ajouté.

M. Moussavi a ensuite souligné le rôle positif joué par la République islamique d'Iran dans la conclusion des accords de Stockholm l'année dernière et a déclaré qu'il était préférable que les États-Unis, en tant que partisans des crimes commis par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Yémen, exhortent les agresseurs du Yémen à cesser de gêner les accords et à rester fidèles à leurs engagements au lieu de lancer des accusations sans fondement contre d'autres pays.

Fin