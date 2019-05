Satisfaction d’Iran et de Turquie pour leurs proches positions régionales

Téhéran (ISNA)- La nouvelle session des consultations politiques irano-turque a été organisée à Ankara avec la présence du vice-ministre iranien des Affaires étrangères et de son homologue turc.

Au cours de cette réunion, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Seyed Abbas Araghtchi, et son homologue turc, Sedat Onal ont examiné les plus importantes questions des relations bilatérales et les évolutions en cours dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont examiné aussi les voies de développement économiques et politiques à la lumière des développements et des nouvelles conditions des mécanismes efficaces pour la poursuite des accords des présidents des deux pays au 5ème Sommet du Conseil supérieur de coopération à Ankara.

Tenant des consultations sur de différentes évolutions régionales, les vice-ministres iranien et turc des Affaires étrangères se sont réjouis des points de vue et des positions régionales proches des deux pays.

