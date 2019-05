L'imposition de la volonté d'un seul pouvoir sur toutes les autres nations, une «menace existentielle» pour tous (Zarif)

Téhéran (ISNA)- L'imposition de la volonté d'un seul pouvoir sur toutes les autres nations est une menace existentielle - tôt ou tard - pour tous, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne à la 16ème réunion ministérielle du Dialogue de coopération en Asie (ACD) à Doha.

S'exprimant ce mercredi lors de la 16ème réunion ministérielle du Dialogue de coopération en Asie (ACD) à Doha, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré «Depuis 2002, nous travaillons ensemble en tant que communauté de dialogue de la coopération asiatique et avons fait preuve d’un esprit d’amitié à la recherche d’un cadre multilatéral prospère, fonctionnel et inclusif.»

La République islamique d’Iran considère le dialogue comme une réalisation importante de notre continent et est déterminée à promouvoir ses valeurs nobles et à développer ses programmes concrets envisagés dans la vision d'ACD pour la coopération asiatique à l'horizon 2030, le schéma directeur d'ACD pour 2017-2021 et les déclarations du sommet d'ACD.

Afin de réaliser les souhaits de nos peuples pour avoir une région pacifique et prospère, mon pays a utilisé toutes ses capacités et tous ses avantages sur les scènes nationale, régionale et internationale pour progresser vers la coopération pan-asiatique 2030 et la formation de la communauté asiatique.

Notre continent en général et l’Asie occidentale et la région du golfe Persique en particulier subissent des crises causées principalement par l’absence de dialogue régional inclusif, associée à des aventures à courte vue et à l’unilatéralisme agressif de l’administration américaine actuelle, a-t-il déclaré ailleurs dans son discours.

Pour remédier au déficit de dialogue, je propose depuis quelque temps de créer un forum de dialogue régional dans le golfe Persique. Chaque acteur de notre région doit comprendre que nous sommes voisins pour toujours et que le seul moyen de garantir la paix et la prospérité consiste à reconnaître un destin commun et à accepter que le dialogue multilatéral inclusif soit le seul moyen de sortir des crises multidimensionnelles auxquelles nous sommes tous confrontés.

Nous devons également nous attaquer collectivement à l’unilatéralisme alarmant de l’administration américaine actuelle. L'imposition de la volonté d'un seul pouvoir sur toutes les autres nations constitue une menace existentielle - tôt ou tard - pour tous.

