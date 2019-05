Rencontre de Zarif avec ses homologues turc et qatari à Doha

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne qui est en visite à Doha pour participer à la session de la Conférence du Dialogue pour la Coopération Asiatique a tenu des rencontres avec ses homologues turc et qatari.

Les ministres iranien et turc des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et Mevlüt Çavuşoğlu se sont rencontrés en marge de la Conférence du Dialogue pour la Coopération Asiatique (ACD- Asia Cooperation Dialogue) et ils ont discuté des relations bilatérales et d’importantes questions régionales et internationales.

En plus de cette rencontre, M. Zarif a également tenu une rencontre avec son homologue qatari, Cheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. Un nouveau tour de cette rencontre sera poursuivi à huis clos.

Fin