Iran : le Leader rencontre les enseignants

Téhéran (ISNA)- Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience le mercredi 1er mai des milliers d’enseignants à la veille de la Journée des enseignants.

Le Leader de la Révolution islamique a souligné que la pédagogie et l’éducation font partie des pierres angulaires de la civilisation iranienne.

« Pour tout pays, les ressources humaines sont encore plus importantes que les autres richesses. En d’autres termes, si vous avez de l’argent, mais que vous êtes privés de capital humain, cela ne mènera à rien. En témoignent ces pays riches qui se laissent faire les poches par les traîtres à l’humanité parce qu’ils n’ont pas de ressources humaines », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « Notre pays disposait d’immenses gisements pétroliers, nous n’étions pas au courant de cette réalité et ne pouvions pas l’extraire. Les parties qui avaient le savoir-faire ont pillé notre pétrole et construit des usines pour y fabriquer des armes. À l’époque de Pahlavi, les pays arrogants qui ont fait main basse sur notre pétrole ne nous reversaient qu’une quantité infime du prix du pétrole. Voilà le résultat de ne pas investir dans les ressources humaines. »

Dans une autre partie de ses propos, il s’est exprimé en ces termes : « Ce que j’ai dit au fil des années au sujet des enseignants est né de la conviction : l’enseignant est le pilier de la civilisation moderne, car si on est dépourvu de citoyens honnêtes, aucune civilisation ne pourra exister. »

Dans l’optique du Leader de la Révolution islamique, les enseignants sont des combattants qui luttent contre l’ignorance et l’analphabétisme.

Avec PressTV

