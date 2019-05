L’Irak exempté des sanctions américaine du secteur de l’énergie contre l’Iran

Téhéran (ISNA)- Le chargé d'affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Irak a annoncé que Bagdad a été exempté des sanctions américaines du secteur de l’énergie contre l’Iran.

Dans une conférence de presse, le chargé d’affaires des Etats-Unis en Irak, Joey Hood, a déclaré que Bagdad est exempté des sanctions du secteur de l’énergie de Washington contre Téhéran et peut acheter son électricité nécessaire de l’Iran.

« Les Etats-Unis n’ont pas besoin de l’Irak dans le rôle de médiateur et Washington peut directement entrer en dialogue avec l’Iran et d’arriver à son but qui est de ramener l’Iran à la tables des négociations », a revendiqué M. Hood.

« Bien entendu, nous accueillons les consultations de l’Irak dans ce domaine », a ajouté le chargé d’affaires américain.

M. Hood a évoqué qu’aucune partie a pris la responsabilité de l’attaque dans la région d’Al-Khazraa et Washington ne sais pas le vrai but de cette assaut parce qu’il y a beaucoup d’établissements gouvernementaux dans cette région.

