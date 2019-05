Zarif : les sanctions américaines sont du « terrorisme économique » contre les Iraniens

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que son pays ne négocierait pas avec le président Donald Trump à moins que les États-Unis ne montrent à Téhéran "le respect" en honorant les engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire.

Dans une interview exclusive avec CNN, M. Zarif a averti que les Etats-Unis jouaient "un jeu très, très dangereux" en renforçant sa présence militaire dans la région.

M. Zarif a critiqué les États-Unis pour avoir envoyé le navire de l'USS Abraham Lincoln et une force opérationnelle des bombardiers dans le Golfe Persique. "Avoir tous ces moyens militaires dans une petite zone est en soi sujet à des accidents", a déclaré M. Zarif, "une extrême prudence est requise et les États-Unis jouent un jeu très, très dangereux."

Il a accusé Washington d'avoir signé le Plan global d'action conjoint, ou le PGAC, l'accord de 2015 visant à la levée des sanctions. "Nous avons agi de bonne foi", a déclaré M. Zarif à propos de l'accord signé par les Etats-Unis, l'Iran, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne et la Russie. "Nous ne voulons pas parler à des gens qui ont brisé leurs promesses."

Plus tôt ce mois-ci, Trump a déclaré que l'Iran devrait "m'appeler". Mais dimanche, le président a durci sa rhétorique. "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran", a déclaré Trump dans un tweet. "Ne menacez plus jamais les Etats-Unis!"

L’Iran ne cèdera pas aux menaces, a déclaré M. Zarif. "L'Iran ne négocie jamais avec la contrainte. Vous ne pouvez pas menacer un Iranien et attendre de lui qu'il s'engage. Le moyen de le faire est de respecter, et non de menacer."

Le ministre iranien a déclaré qu'il "y aura des conséquences douloureuses en cas d'escalade". Mais aussi a ajouté que l'Iran n'était "pas intéressé par l'escalade". Au lieu de cela, il a appelé à la fin immédiate de la "guerre économique" menée par les Etats-Unis contre l'Iran, affirmant que les sanctions "privaient les citoyens de leurs moyens de subsistance".

"Tout ce que nous voulons, c'est vendre notre pétrole", a déclaré M. Zarif, ajoutant que les Etats-Unis "n'étaient qu'un intimidateur empêchant les gens d'acheter notre brut".

Il a déclaré que les sanctions américaines, qui ont durement frappé l'économie iranienne, "constituent du terrorisme" à l'encontre des citoyens du pays.

L'Iran a annoncé qu'il se retirerait partiellement de l'accord à l'occasion du premier anniversaire du départ des États-Unis du PGAC. Il a donné jusqu'au 7 juillet aux signataires restants de l'accord pour lever les restrictions sur les secteurs bancaire et pétrolier iraniens gravement touchés, ou faire face à des représailles non spécifiées.

Les signataires européens se trouvent dans une position délicate - l'un ou l'autre côté de l'administration Trump s'éloignant de l'accord, ou préservant le pacte en cédant à l'appel iranien visant à assouplir les restrictions malgré la menace de sanctions américaines.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt - dont le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à soutenir l'accord - a mis en garde l'Iran contre les "conséquences" s'il ne respectait pas l'accord.

Mais M. Zarif a déclaré que l'annonce de l'Iran n'était pas un ultimatum pour les signataires restants, insistant sur le fait qu'il agissait dans les règles de l'accord. Au lieu de cela, il a souligné le fait que les États-Unis avaient quitté la table des négociations.

M. Zarif a noté que l'administration Trump avait également abandonné l’Accord de Paris sur le climat, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les propos de M. Zarif sont intervenus après qu'il soit apparu que l'Iran avait quadruplé son taux de production d'uranium faiblement enrichi.

En augmentant sa production, l'Iran pourrait bientôt dépasser le seuil de 300 kilogrammes convenu dans l'accord sur le nucléaire de 2015 - bien que, sans connaître les détails du stock actuel du pays, il est difficile de prévoir quand le seuil sera franchi.

Cette décision met davantage de pression sur ce qui reste de l’accord nucléaire. L’Iran a annoncé au début de ce mois qu’il se retirait partiellement de l’accord, à la suite de la décision américaine de se retirer.

