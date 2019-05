« La Permission » projeté dans les salles du cinéma australien

Téhéran (ISNA)- Le film iranien intitulé « La Permission » réalisé par Soheil Beiraghi sera projeté dans cinq grandes villes d’Australie avant sa participation au Festival du film de Sydney.

« La Permission » sera projeté au Festival international du film de Sydney dans la catégorie des long-métrages qui sera organisé du 9 au 14 juin et ce film sera le seul représentant du cinéma iranien.

Les villes de Melbourne, Brisbane, Adélaïde, Canberra et Perth accueilleront le film du réalisateur iranien.

« La Permission » raconte l’histoire de l’interdiction de sortie du pays d’une sportive par son mari. L’acteur Amir Jadidi et l’actrice Sahar Dolatshahi ont gagné le Simorgh en cristal du meilleur acteur masculin et la meilleure actrice dans un second rôle du Festival du film de Fajr, en Iran.

Le film de M. Beiraghi a été également projeté dans la catégorie « Asian Futur » à la 31ème édition du Festival international du film de Tokyo 2018, au Festival international du film de Palm Springs aux Etats-Unis, à la 11ème édition du Festival international de Bangalore et dans la section de « Vitrine du Monde » au Festival international du film de Panama.

