Araghtchi : Il n’y aura aucune discussion directe ou indirecte avec les US

Téhéran (ISNA)- L’Iran ne tiendra aucun dialogue direct ou indirect avec les Etats-Unis, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques.

« Je voyagerai au Koweït et au Qatar après ma visite à Oman : il n’y aura aucune discussion directe ou indirecte avec les Etats-Unis, mais nous sommes prêts à tenir des négociations avec tous les pays riverains du golfe Persique afin d’instaurer des relations équilibrées et constructives selon le respect et les intérêts mutuels », a écrit Seyed Abbas Araghtchi sur son compte Twitter.

M. Araghtchi a entamé une tournée régionale ayant pour sa première destination, le Sultanat d’Oman, où il s’est entretenu avec le ministre omanais des Affaires étrangères, Yusuf bin Alawi.

