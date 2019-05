Consultations d’Araghtchi à Muscat

Téhéran (ISNA)- Dans le cadre d’une tournée régionale, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghtchi a rencontré, le 26 mai à Muscat, le ministre omanais des Affaires étrangères, Yusuf bin Alawi.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les dernières situations et évolutions régionales.

Soulignant l’importance de la paix et de la sécurité dans la région importante du golfe Persique, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a averti pour les politiques destructives des Etats-Unis et certains de ses alliés dans la région.

Rejetant tout dialogue direct et indirect avec Washington, M. Araghtchi a déclaré que l’Iran est prêt à établir des relations équilibrées et constructives avec tous les pays de la région du golfe Persique sur la base du respect et des intérêts mutuels.

« L’Iran ne veut pas l’escalade de la tension dans la région. La fin des sanctions et le bénéfice des intérêts de la coopération économique pour tous les pays de la région, garantissent la paix et la stabilité dans la région ; l'imposition de sanctions contre l'Iran est une expérience qui a échoué et qui a déjà été tentée à plusieurs reprises », a ajouté M. Araghtchi.

Evoquant la périlleuse situation de la région, le ministre omanais des Affaires étrangères a, pour sa part, insisté sur la retenue de toutes les parties et a demandé la continuité des consultations proche des deux pays.

Fin