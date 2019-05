L’équipe de football de Persépolis voyage au Canada ; une première

Téhéran (ISNA)- Suite à l’invitation de la North American Iranian Friendship Society (NAIFS), l’équipe iranienne de football de Persépolis se rendra l’été prochain au Canada pour la première fois.

D’après la NAIFS, après leur troisième championnat en Ligue Pro Iran, les élèves de Branko Ivanković prendront l’avion bientôt à destination du Canada pour un camp d’été de deux semaines et des matches amicaux.

Pour leur premier voyage en Amérique du Nord, l’équipe iranienne aura le slogan « la lutte contre le changement climatique et le réchauffement de la Terre » avec le message de la paix et d’amitié. Selon le programme, les Rouges s’entraineront sous la supervision de l'entraîneur et de l’équipe technique dans un camp international avec le standard de FIFA.

Il est prévu que tout au long de leur séjour, le club iranien rencontre les supporteurs et les Iraniens habitants au Canada et tienne des matchs amicaux dans de différentes villes de ce pays.

