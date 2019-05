Zarif réagit aux récentes déclarations de Trump à Tokyo

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi aux déclarations récentes du président américain au Japon.

Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a écrit sur son compte Twitter, que le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l'Ayatollah Khamenei, avait déclaré il y a longtemps que « nous ne cherchons pas d'armes nucléaires - les interdisant en publiant une fatwa (édit)».

« Le terrorisme économique de l’Equipe B blesse le peuple iranien et provoque des tensions dans la région. Les actions - pas les mots – de Donald Trump montreront que si son intention et cela ou non », a-t-il ajouté.

A noter que « l'Equipe B » est composée de John Bolton, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed.

Fin