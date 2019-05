Rohani félicite l’anniversaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan

Téhéran (ISNA)- Le président iranien, Hassan Rohani, a félicité l’anniversaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan au peuple et au gouvernement de ce pays.

« Les deux pays sont déterminés à apporter la prospérité et le bonheur continuel aux deux nations et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, en approfondissant et développant les coopérations dans de différents secteurs », a déclaré le président iranien.

Dans un message, M. Rohani a sincèrement félicité l’anniversaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan à son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et au peuple de ce pays.

« En tant que deux voisins, Téhéran et Bakou entretiennent d'excellentes relations et de bonne voisinage depuis le début de l’indépendance de l’Azerbaïdjan», a ajouté M. Rohani.

Pour la première fois, l'Azerbaïdjan a accédé à l'indépendance le 28 mai 1918 en proclamant la République démocratique d'Azerbaïdjan, qui n'a duré que 23 mois. L'indépendance a été rétablie le 18 octobre 1991 avec l'approbation de l'acte d'indépendance de la République d'Azerbaïdjan.

