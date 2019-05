L'Iran est toujours prêt à éliminer les malentendus avec les États riverains du golfe Persique

Téhéran (ISNA)- L’ambassadeur d’Iran à Paris, Bahram Ghassemi, a souligné que les armes nucléaires n’ont jamais eu leur place dans la doctrine de défense de la République islamique.

Il a fait cette remarque lundi lors d'une conférence sur "la réduction des tensions dans le golfe Persique" au Sénat français, ajoutant que la doctrine de défense de l'Iran visant à interdire le développement et l'utilisation des armes nucléaires est basée sur la "fatwa" de l'ayatollah Khamenei qui a été réaffirmée maintes et maintes fois dans les 14 rapports et diverses déclarations de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

L'ambassadeur iranien à Paris a poursuivi en affirmant que l'Iran était toujours prêt pour les interactions, les pourparlers et la résolution des malentendus avec les États du littoral du golfe Persique.

« Au cours des dernières années, l’Iran a toujours affirmé qu’il était prêt à signer un pacte de non-agression avec les pays de la région afin de renforcer la confiance et de contribuer à éliminer les inquiétudes suscitées par la tactique de peur suscitée par d’autres pays », a ajouté Ghassemi.

«Pour parvenir à une stabilité durable, à la paix et à la sécurité, tous les pays de la région doivent prendre des mesures sous la forme d'une coopération commune par le biais d'efforts collectifs et d'une résolution ferme», a-t-il souligné.

Fin