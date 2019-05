Une animation iranienne récompensée au Japon

Téhéran (ISNA)- L’animation iranienne intitulée « Am I a Wolf » réalisé par Amir Houshang Moein a remporté le prix New Face à la 22ème édition du Festival Media Arts au Japon.

La 22ème édition du Festival Media Arts est organisée du 27 au 31 mai au Japon dans quatre sections dont l’Art, le Divertissement, l’Animation et le Manga et l’animation « Am I a Wolf » a réussi à s’emparé du prix New Face de cet événement cinématographique.

Cette animation qui passe sa dixième présence internationale, vient d'une histoire du même nom, écrite par Afsaneh Shaabanzadeh avec la technique d’animation digitale en huit minutes qui est sans parole.

Le Festival Media Arts du Japon est un festival annuel tenu par l'Agence pour les Affaires culturelles de ce pays et l'association CG-Arts depuis 1997 qui vise à développer et à promouvoir un art centré sur la nouvelle génération d'artistes du monde.

Dans cette édition 4384 œuvres artistiques venues de 102 pays du monde seront présentes dans ce festival.

