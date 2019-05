Médecine vétérinaire : Iran-Irak signent un accord de coopération

Téhéran (ISNA)- L’Iran et l’Irak ont tenu une rencontre en marge de la 87e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués nationaux de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).

Le président de l’Organisation iranienne de la Médecine vétérinaire, Alireza Rafieipour, a insisté, lors de cette rencontre avec la partie irakienne, sur les capacités d’Iran dans les domaines de la santé animale, de la médecine vétérinaire et du commerce des produits d’élevage.

Il a également souligné que l’Iran a réussi à contrôler complétement la maladie de la grippe aviaire et a donné un rapport à l’OIE qu’il est actuellement propre de cette maladie.

Les deux pays ont également parvenu qu’ils signent dans un avenir proche un accord dans le domaine de la médecine vétérinaire afin de régler les problèmes existants et que les délégations iranienne et irakienne visitent les deux pays dans les prochaines semaines.

La délégation iranienne présente à la Conférence internationale de l’Organisation mondiale de la Santé animale a également tenu des rencontres avec des délégations de l’Inde, de la Turquie et du Bangladesh.

L’Iran et la Turquie ont discuté des coopérations technologiques dans le domaine du vaccin et de l’application totale des documents de la santé signés entre les deux parties.

La délégation de la médecine vétérinaire d’Iran s’est aussi entretenu avec l’Inde et le Bangladesh et ils ont insisté sur le développement des coopérations dans ce domaine surtout dans le secteur du commerce de la viande, du médicament et du vaccin.

La 87ème Session générale de l’Assemblée Mondiale des Délégués Nationaux de l’OIE se tiendra du 26 au 31 mai 2019, réunissant les représentants de 182 Membres de l’OIE et des observateurs d’organisations internationales ayant signé un accord officiel avec l’OIE, ainsi que d’autres organisations internationales et régionales et autres invités.

Fin