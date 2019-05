Le pacte de non-agression ouvre la voie à la confiance et à l’interaction constructive entre les voisins

Téhéran (ISNA)- A la dernière station de sa tournée régionale, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a tenu une rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères.

Au cours de cette rencontre, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghtchi, a souligné sur la pression maximale et la guerre économique des Etats-Unis contre l’Iran et a déclaré que la stabilité et la sécurité totale auront lieu dans la région lorsque la sécurité nationale et les intérêts économiques de tous les pays seront assurés.

« L’Iran a toujours joué son rôle pour instaurer la sécurité dans la région mais Washington, le régime sioniste et les pays qui les suivent doivent assumer la responsabilité envers les effets de leurs tensions », a ajouté M. Araghtchi.

Excluant toute négociation avec les Etats-Unis et insistant sur la priorité de l’Iran de dialoguer avec les pays de la région, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a précisé qu’avec des mécanismes tels que la création d'un forum de dialogue régional dans le golfe Persique et la signature du pacte de non-agression, il est possible d'ouvrir les voies de confiance et une interaction constructive entre les pays voisins.

Pour sa part, accueillant les rencontres et les dialogues entre Téhéran et Doha, le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie qatarie, Cheikh Mohamed ben Abdulrahman Al-Thani, a exprimé sa préoccupation des conditions difficiles survenues dans la région et a demandé la continuité des consultations entre les deux pays.

