Exportation de 1.5 millions d’euro des nano-tapis iraniens vers 25 pays

Téhéran (ISNA)- Des chercheurs du secteur textile d’Iran en utilisant des nanoparticules antibactériennes dans les fils des tapis, ont réussi à produire des tapis antimicrobiens et cet avantage est très important pour les zones très humides.

Ces chercheurs ont utilisé des nanoparticules d'argent pour les tapis de machine antimicrobiens et ont exporté l’an dernier des tapis avec une valeur de 1.5 millions d’euros.

L’Irak, l Oman, la Chine, le Japon, la Russie, l’Autriche, l’Allemagne et l’Afrique du sud sont parmi les 25 pays des destinations des nano-tapis iraniens.

Le prix de ces nano-tapis est similaire avec les tapis ordinaires ce qui lui donne un avantage et en raison de l'utilisation de nanoparticules antibactériennes dans les fils utilisés dans ces tapis, la croissance des bactéries et de la moisissure dans ces tapis est fortement réduite et il est largement axé sur la santé. Donc les enfants et les plus âgées qui sont plus sensible à la contamination environnementale pourront utiliser ces nano-tapis.

