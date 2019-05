L’Iran devient pour la première fois membre du conseil présidentiel d’Asie et d’Océanie à l’OIE

Téhéran (ISNA)- L’Iran est choisi pour être le nouveau membre du conseil présidentiel de la région d’Asie et d’Océanie à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Selon les résultats de l’élection du 27 mai de l’OIE, l’Iran a été élu en tant que membre du conseil présidentiel de la région d’Asie et d’Océanie avec le Japon et la Malaisie.

L'Organisation mondiale de la santé animale couvre cinq régions dans le monde dont l’Amérique, l’Europe, l’Asie et l’Océanie, l’Afrique et le Moyen-Orient.

La région de l’Asie et de l’Océanie sont l’une des plus importantes régions de l’OIE qui compte 32 pays ; dont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du sud, la Malaisie, le Bangladesh, la Thaïlande et l’Iran.

Au cours des élections de cette année, tous les membres étaient présents. La présence active de l’Iran à la session de l’OIE durant les deux dernières années a donné des résultats considérables dont la tenue de la session régionale de l’OIE dans la ville de Chiraz pour la maladie de fièvre aphteuse et l’acceptation de l’OIE pour réaliser une évaluation vétérinaire de l'Iran (PVS).

