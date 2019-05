L’Iran dément les revendications de Bolton

Téhéran (ISNA)- La patience, l’intelligence et la préparation défensive d’Iran feront obstacle face à la réalisation des demandes sinistres du Conseiller de sécurité nationale à la Maison blanche, John Bolton, et les bellicistes, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

En réaction à la revendication de John Bolton, lors de sa visite à Abu Dhabi, sur l’implication de l’Iran dans l’attaque récente contre quelques navires dans le port de Fujaïrah aux Emirats arabes unis, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a démenti fortement cette revendication et l’a reconnue l’un des programmes mentaux et des politiques destructives de « l’Equipe B » (John Bolton, Benyamin Netanyahou, Mohammed Bin Salman, Mohammed Bin Zaed).

« Annoncer de telle allégation ridicule lors de la rencontre de deux membres de l’Equipe B qui leurs approches anti-iraniennes datent depuis longtemps, n’est pas une chose bizarres », a-t-il ajouté.

« Mais M. Bolton et les autres bellicistes devraient savoir que la patience stratégique, la haute intelligence et la préparation complète défensive de la République islamique d’Iran qui sortent de la volonté d’une nation grande et résistante, feront obstacle aux demandes sinistres de ceux-là pour instaurer le chaos dans la région », a précisé M. Moussavi.

