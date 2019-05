Le général Moussavi devient commandant de la base de défense aérienne de Khatam al-Anbiya

Téhéran (ISNA)- Le Leader de la Révolution islamique d’Iran a désigné le général Seyed Abdol-Rahim Moussavi qui est le commandant général des Forces armées iraniennes, en préservant son poste, comme commandant de la base de défense aérienne de Khatam al-Anbiya.

L’honorable Ayatollah Khamenei a également nommé le général Alireza Sabahifard comme commandant des forces de défense aérienne de l’Armée iranienne.

Adressant une lettre au général Moussavi, le Guide Suprême a demandé l’utilisation de toutes les aptitudes et les capacités des forces armées et du pays pour la défense impérative du ciel du pays et le renforcement du réseau intégré, complet, puissant et à jour du commandement et du contrôle de défense aérienne.

Dans une autre lettre adressée au général Sabahifard, le Leader de la Révolution islamique d’Iran a également demandé la croissance et le renforcement des forces de défense aérienne de l’Armée iranienne, en particulier dans sa formation, le maintien de la mise à jour des outils et équipements, l’utilisation maximale de ces outils, la vigilance et la rapidité des préparations en utilisant de divers mécanismes de défense aérienne pour une interaction efficace et collaborative avec la base de défense aérienne de Khatam al-Anbiya.

