La parole ne suffit pas, l'Iran veut « une action concrète » des Etats-Unis

Téhéran (ISNA)- Le Président Hassan Rohani s’exprimant à l’adresse des autorités de la Maison Blanche a déclaré que le peuple iranien a entendu beaucoup de mots de leur part, mais qu’ « il ne suffit pas de faire des proclamations, il faut passer à l’acte et l’Iran attend des gestes concrets et la levée des sanctions illégales ».

Hassan Rohani qui s’exprimait mercredi 28 mai devant le Conseil des ministres, a déclaré : « Une fois que les Américains cesseront leur oppression et mettront fin à leurs sanctions cruelles imposées à la nation iranienne et respecteront leurs engagements, enfin dès qu’ils retournent à la table des négociations qu'ils ont eux-mêmes quitté et renversé, ils verront ouvert l’Iran au dialogue ».

Le président Rohani a jouté que pour le peuple conscient et vigilent iranien, seuls les actes comptent. »

