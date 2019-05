L’Iran célèbre la Journée mondiale de Qods

Téhéran (ISNA)- L’Iran a organisé aujourd’hui (vendredi) la Journée mondiale de Qods.





La marche du dernier vendredi du mois de Ramadan qui est appelée la Journée mondiale de Qods par le défunt fondateur de la République islamique d’Iran, l’Ayatollah Khomeiny, pour montrer la solidarité avec le peuple palestinien, est tenue aujourd’hui dan plus de 950 villes partout en Iran.

Les habitants de Téhéran et d'autres villes sont descendus, ce vendredi 31 mai, dans les principales avenues pour exprimer leur soutien aux Palestiniens qui sont actuellement confrontés à la perspective dangereuse d'une vente de leurs droits dans le cadre d'un plan américain appelé « le Deal du siècle ».

Plus de 4000 journalistes, photographes et caméramans dont 250 sont pour des médias étrangers couvrent ce grand événement en Iran.

L'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le Leader de la Révolution islamique d’Iran, a déclaré, mercredi 29 mai, que la participation du peuple musulman aux manifestations de la Journée mondiale de Qods était beaucoup plus importante qu'auparavant compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouve actuellement la région.

Il a évoqué le soi-disant plan de paix du président américain Donald Trump, connu sous le nom de Deal du siècle, qui devrait être dévoilé peu après les élections législatives israéliennes.

Le président Hassan Rohani et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et d’autres responsables iraniens ont participé à cette marche à Téhéran.

À l’occasion de la Journée mondiale de Qods, des peuples du monde entier manifestent leur solidarité avec les Palestiniens et condamnent l’occupation et les atrocités commises par Israël depuis des décennies.

A la fin de cette marche, un communiqué est publié.

Fin