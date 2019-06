La guerre économique américaine empêche l’exportation vers l’Iran des médicaments et de la nourriture (Zarif)

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré qu’en déclenchant une guerre économique, à part, les Américains entravent même la libre exportation vers l’Iran des biens humanitaires à savoir des médicaments et de matériel médical et de denrées alimentaires et de pièces détachées et les services nécessaires à l’aviation civile

Dans un récent entretien avec la chaîne al-Aalam, Mohammad Javad Zarif a ajouté « Bien que la Cour international de La Haye ait ordonné aux États-Unis d'autoriser les transactions dans ces trois domaines (aliment, médicament et l’aviation Civile) avec l'Iran, mais les Américains s’acharnent en pratique à poursuivre leur politique de menace et de pression contre l'Iran. Rappelant à l’Ordre les Etats-Unis, la Cour internationale de justice, organe judiciaire des Nations unies, avait ordonné en octobre 2018 aux États-Unis de s'assurer que leurs sanctions contre Téhéran n'affectaient pas la situation humanitaire en Iran. « Nous nous sommes toujours dits pour le dialogue avec les pays de la région et même proposé un «pacte de non-agression» à nos voisins du golfe Persique et nous restons toujours les bras ouverts pour les pays de la région », a précisé M. Zarif. « Ce que le monde doit savoir, c’est que l’Iran veut toujours la paix et respecte les engagements et les obligations internationales et qu’il ne peut rester indifférent aux politiques américaines qui imposent une guerre économique » a commenté le haut diplomate. Réitérant sur le fait que l’Iran est un voisin parmi les pays de la région qui partagent la même culture et la même religion, le haut diplomate iranien a mis en garde contre les velléités de l’Arrogance mondiale qui cherche à déclencher une guerre dans la région, qui n’est dans l’intérêt de personne. Fin