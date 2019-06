Rohani : l’Iran et le Tadjikistan peuvent augmenter leurs coopérations dans la lutte contre le terrorisme

Téhéran (ISNA)- Le président iranien a déclaré qu’il faut étendre de plus en plus les relations entre Téhéran et Douchanbé dans de différents domaines pour les intérêts des deux nations et le renforcement des amitiés.

Le président iranien, Hassan Rohani, a tenu aujourd’hui (samedi) une rencontre avec le ministre tadjik des Affaires étrangères, Sirodjiddin Muhriddin, qui est en visite à Téhéran depuis vendredi soir.

Lors de cette rencontre le président Rohani a souligné que la République islamique d’Iran a toujours demandé la stabilité, la sécurité totale et le développement du Tadjikistan et le renforcement des relations et des coopérations entre les deux pays.

« L’Iran est prêt à coopérer plus dans la mise en œuvre des projets tadjiks en offrant des services techniques-ingénieries et en transférant ses expériences », a-t-il insisté en ajoutant que l’Iran peut être la voie transitaire la plus sûre et la plus meilleure pour les marchandises du Tadjikistan.

« Aujourd’hui, en prenant en considération que les terroristes se sont sortis de l’Irak et de la Syrie, il est inquiétant qu’ils veuillent s’activer dans la région de l’Asie centrale et du Caucase, alors l’Iran et le Tadjikistan peuvent augmenter leurs coopérations dans la lutte contre le terrorisme », a précisé M. Rohani.

Le ministre tadjik des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que son pays accueille le développement des relations avec l’Iran dans de différents domaines dont le transit des marchandises tadjiks depuis le port iranien de Chabahar et la lutte contre le terrorisme.

Il a ensuite invité officiellement le président Rohani pour participer au Sommet des chefs d’Etat et des gouvernements de la CICA (Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie) qui sera tenue prochainement à Douchanbé, capitale du Tadjikistan.

Fin