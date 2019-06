La déclaration du président Rohani aux leaders des pays islamiques présents au Sommet de La Mecque

Téhéran (ISNA)- Lors du Sommet de l’Organisation de Coopération islamique (OCI) qui a débuté vendredi et pris fin samedi, deux documents ont été approuvés dont le document final et la résolution palestinienne adhérée par la réunion des ministres.

Cette conférence qui a été tenue à la Mecque avec 57 membres, en raison du manque de temps, seul 11 pays ont pu prendre la parole.

Contrairement à toutes les réunions précédentes de cette organisation, le document provisoire de déclaration finale, appelé déclaration de la Mecque a été distribuée mais pas approuvée. Selon les sources informées, le désaccord des leaders au Sommet est en raison d’une différence d'opinion sérieuse entre les pays membres sur les dispositions de cette déclaration.

La plupart des pays qui ont pu prendre la parole à cette conférence, ont insisté sur la nécessité de la poursuite de la cause palestinienne en tant que priorité la plus importante et la plus grande du monde musulman et ont vu nécessaire l'action plus efficace et plus cohérente des États membres dans ce domaine pour garantir la formation du pays indépendant de la Palestine avec sa capitale al-Qods.

Lors de ce sommet, contrairement aux publicités de l’Arabie saoudite comme dans la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’OCI il y a deux jours à Djeddah, aucun pays n’a mentionné le nom de l’Iran. Le seul cas est la revendication du roi saoudien sur le fait de lier les Houthis à l’Iran qui n’a pas été soutenu par les autres pays.

La délégation iranienne qui a participé à la conférence de l’Organisation de coopération islamique, a soumis l’important communiqué du président iranien, Hassan Rohani, aux chefs d’Etat musulmans.

Fin