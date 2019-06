Coopération de l’industrie maritime iranienne avec les pays asiatiques

Téhéran (ISNA)- Malgré les sanctions unilatérales des Etats-Unis, 15 mille activistes du secteur des industries maritimes de l’Asie participeront, du 25 au 28 août, à la 5ème édition du Salon international et de la Conférence maritime et industrie extracôtière d’Asie en Iran.

L’Iran est considéré comme l’un des pays unique de la région, ayant de larges plages dans la plus importante région maritime du monde (le Golfe Persique et la mer d’Oman) et également le plus grand lac du monde (la mer Caspienne) avec quelques milliers d'années d’histoire dans la navigation et de nombreuses potentielles d'investissement et de développement des affaires maritimes.

La perspective de l’industrie maritime du pays est de promouvoir une culture axée sur la mer et attirer les investisseurs étrangers avec la nouvelle technologie maritime en préservant les capacités internes en insistant sur l’économie de résistance et l’indigénisation de l’industrie maritime du pays, de communiquer efficacement avec le secteur maritime asiatique et d’utiliser les capacités et les acquis en donnant des services, sont les objectifs de ce salon international.

Le directeur exécutif de ce salon, Gholamreza Rezaeian, a déclaré que malgré les sanctions cruelles de Washington qui n’a pas affecté les relations internationales d’Iran avec les pays asiatiques en raison du non-alignement de la communauté internationale, la 5ème édition du salon est particulièrement sensible et importante du point de vue du temps et est un examen sérieux pour exposer les acquis maritimes de la République islamique d’Iran.

Fin