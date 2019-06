Nouveau mécanisme de commerce anti-sanction Irano-turque

Téhéran (ISNA)- L’Iran et la Turquie prévoit de mettre en place un spécial et indépendant mécanisme financier anti-sanction afin de préserver et de poursuivre leur commerce bilatéral, annonce l’ambassadeur d’Iran à Ankara, Mohammad Farazmand.

Selon le journal de grand tirage Habertürk, l’ambassadeur d’Iran à Ankara, Mohammad Farazman, a fait part de la coopération irano-turque pour mettre en place un mécanisme financier indépendant qui préserve les relations d’affaires et financières entre les deux pays de sanctions américaines. Le diplomate iranien en poste à Ankara a déclaré que l’exportation de gaz vers la Turquie devait être développée et que Téhéran avait besoin d’un nouveau mécanisme, dont certains sont déjà en place. Il a fait valoir qu'il serait possible de créer un système légal d’échange pour réaliser un commerce en monnaies nationales, affirmant que les deux pays sont en train de créer une banque commune. Insistant sur le fait que le développement des relations commerciales bilatérales est un droit indéniable des pays, Mohammad Farzmand a ajouté que rien d’illégal n'a été fait à cette fin et que cette initiative de coopération légale financière ne vise pas à contourner les sanctions américaines ni les lois, mais préserver légalement les relations d'affaires irano-turques des régimes de sanctions. Evoquant le conflit entre Ankara et Washington sur l’achat du système de défense antiaérienne russe (S 400), le diplomate iranien a déclaré que les États-Unis ne toléreront jamais un tel accord entre la Russie et la Turquie. Les déclarations de l’ambassadeur iranien à Ankara ont également été rapportées par l’agence de de presse russe, Sputnik. Farzmand a déclaré que les États-Unis, en plus des sanctions, sont impliqués dans un « terrorisme économique » qui bafoue les droits légitimes d'autres pays, notamment l'Iran et la Turquie. Avec IRNA Fin