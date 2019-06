Trois prix du Festival espagnol pour le cinéma iranien

Téhéran (ISNA)- La 18ème édition du Festival international du film Imagine India 2019 en Espagne a terminé son travail et des cinéastes iraniens ont été récompensés dans trois catégories.

Les films iraniens intitulés « Les Jours Oranges » réalisé par Arash Lahooti et « Appendix » de Hossein Namazi ont été présents dans la catégorie principale des longs-métrages et le film iranien « Manucure » réalisé par Arman Fayaz a été projeté sur les écrans dans la catégorie des courts-métrages de ce festival et à la fin, le prix du meilleur scénario de cet événement cinématographique a été décerné à Hossein Namazi pour son film « Appendix ».

Egalement l’actrice iranienne, Hedieh Tehrani, a été récompensée spécialement par le jury pour son rôle dans le film « Les Jours Oranges » en tant que la meilleure interprétation féminine du Festival Imagine India et les acteurs iraniens, Amir-Ali Danaei et Reza Akbarpour ont été récompensés spécialement dans la catégorie des meilleurs acteurs par le jury de ce festival.

« Appendix » est un œuvre social et raconte les événements sociaux. L’histoire se passe dans un hôpital, un endroit qui est plein de stress et d'inquiétude, traite les questions sociales. Ce film avait déjà gagné le prix du meilleur scénario à la 48ème édition du Festival du film de Montréal.

« Les Jours Oranges », le premier film cinématographique d’Arash Lahooti, est l’histoire d’une femme, Aban, de 45 ans qui est l’intermédiaire du recrutement des travailleurs saisonniers.

La 18ème édition du Festival international du film d’Imagine India a été tenue du 17 au 31 mai 2019 à Madrid.

