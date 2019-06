Interaction scientifiques internationales: l’Université de Téhéran au 1er rang

Téhéran (ISNA)- Parmi les universités iraniennes, l’université de Téhéran se classe au premier rang en ce qui concerne la coopération avec des spécialistes étrangers, selon l’évaluation réalisée par le Centre pour les interactions scientifiques et technologiques internationales.

En 2016 et 2017, l'Université de Téhéran occupait respectivement les deuxième et troisième places en termes d'interactions scientifiques internationales.

Le protocole de coopération avec des experts et des entrepreneurs iraniens non-résidents a débuté en mars 2016 par le biais de la gestion des collaborations scientifiques internationales de l'université, conjointement avec la vice-présidence iranienne de la Science et de la technologie.

L'université de technologie Sharif et le Bureau des nanotechnologies occupaient également les deuxième et troisième places, respectivement, en termes de coopération avec des spécialistes et des entrepreneurs iraniens non-résidents.

Avec IRNA

Fin