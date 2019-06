Tenue de la 3ème édition de la Semaine du film européen en Iran

Téhéran (ISNA)- La troisième édition de la Semaine du film européen, en tant que le plus important événement culturel de l’Europe dans les années récentes, sera tenue dans huit villes iraniennes avec la participation de 20 pays européens.

La cérémonie de l’inauguration de la troisième édition de la Semaine du film européen en Iran sera officiellement organisée en présence des responsables iraniens, du directeur de l’EUNIC à Téhéran, des ambassadeurs des pays européens et des réalisateurs iraniens et européens, à la Maison des Artistes d’Iran samedi 8 juin, qui est le travail en commun du groupe du cinéma « Art et Expérience » et l’Institut national de l'Union européenne pour la Culture en Iran (EUNIC).

La troisième édition de la Semaine du film européen 2019 se tiendra du 8 au 17 juin et 20 films européens seront projetés dans les salles des cinémas des villes iraniennes dont Babol, Ispahan, Kerman, Kish, Machhad, Tabriz, Téhéran et Chiraz.

Ces films sont sélectionnés parmi les films venant de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Belgique, de Chypre, du Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, de la Norvège, de l’Allemagne, de la Suède, du Portugal, de la Slovénie, du Slovaquie, de la Pologne, de l’Espagne, de la Suisse et de la Grande-Bretagne.

