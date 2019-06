Lancement du train de passagers Téhéran-Ankara et Téhéran-Van

Téhéran (ISNA)- Le directeur général du Chemin de fer de l’Iran a annoncé le lancement en fin de juin 2019 du train Téhéran-Ankara et Téhéran-Van de façon un train aller-retour par semaine.

« Le prix des tickets du train Téhéran-Ankara est de 43 euros et le prix des tickets du train Téhéran-Van est estimé à 20 euros », a déclaré le directeur général du Chemin de fer de l’Iran, Saeid Rassouli.

Annonçant la mise en place du train touristique Iran-Turquie, M. Rassouli a ajouté que ce plan a été approuvé par les deux côtés et ils ont décidé l’envoi du train touristique de la Turquie vers l’Iran et à l’inverse.

« Après l’accord obtenu entre les Iraniens et les Turcs il y a un mois, les deux parties ont approuvé et finalisé la facilité du transport des cargaisons des deux pays et ont exprimé leur intérêt pour l'augmentation des échanges ferroviaires et l'ajustement des tarifs afin d’être rentable pour les propriétaires des marchandises », a précisé le directeur général du Chemin de fer de l’Iran.

