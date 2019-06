Une discussion sous la pression ne marche pas avec l’Iran (Zarif)

Téhéran (ISNA)- En réaction à une prétendue demande de parler avec l’Iran, avancée par le Président américain, Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré : « Parler avec l’Iran sans toutefois renoncer à la pression pourrait peut-être marcher dans des entreprises commerciales, mais cela ne fonctionne pas pour un accord avec l’Iran. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a tenu ces propos dimanche, 2 juin, sur la chaîne américaine ABC qu'il était « impossible » que l'Iran accepte de parler sous la « pression » et que la méthode Trump ne marche que dans les « clubs immobiliers ».

Les déclarations de Zarif évoquent le livre du Président américain The Art of the Deal, sur « l’art de la négociation » et sur ses longues expériences en tant que promoteur immobilier.

« Cette méthode pourrait peut-être marcher avec entrer en deal avec d’autres pays, et cela pour une courte durée et jamais bien sûr pour un long terme, mais cela ne fonctionne pas avec l’Iran ni pour le long, ni pour le moyen ni pour le court terme », a insisté le haut diplomate pour dire que la seule chose qui marche c’est « le respect » pour l’Iran.

Il a une fois de plus qualifié de « sanctions économiques » les sanctions américaines, ajoutant que ces restrictions visent directement les citoyens ordinaires en Iran parce que, malgré l'exemption pour les aliments et les médicaments, les transactions liées à ces domaines humanitaires ne sont pas possibles.

Le chef de la diplomatie a déclaré que si l’objectif du président Trump était d’exercer des pressions sur les citoyens iraniens ordinaires, il y parviendrait certainement, « mais il ne pourrait jamais atteindre ses objectifs politiques en exerçant des pressions sur les Iraniens ».

« Jouer sur les mots et s’exprimer sur des objectifs cachés en adoptant une nouvelle rhétorique n’est pas le critère de l’Iran pour entrer en toute éventuelle négociation, c’est le changement de l’approche générale des Etats-Unis et de leurs actes qui seront pris en compte pour la nation iranienne », a insisté la diplomatie iranienne par la voix de son porte-parole, Abbas Moussavi, en réaction, dimanche, aux déclarations du Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo qui vient de dire « prêt » Washington pour un dialogue « sans condition préalable » avec Téhéran.

« L'accent mis par M. Pompeo sur la poursuite de la campagne de pression maximale sur l'Iran indique la poursuite de l'approche erronée précédente qui doit être corrigée », a déclaré Abbas Moussavi, en reprochant à Mike Pompeo de « jouer sur les mots ».

