L'accord américain du siècle est une trahison du monde musulman, (l’Ayatollah Khamenei)

Téhéran (ISNA)- Parallèlement avec les célébrations de l’Aïd El Fitr par des centaines de milliers de fidèles qui se sont rassemblés partout en Iran ce mercredi matin, les habitants de Téhéran ont pris part, au Grand Mossalla de la capitale, à la grandiose prière qui marque la fin du jeûne et du Ramadan, dirigée par le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei.

Etaient présents à cette grande célébration, ce mercredi matin 5 juin, qui marque la fin d’un mois de Ramadan d’abstinence et de dévotion, dirigée par l’Ayatollah Khamenei, une foule fidèle enthousiaste, ainsi que des autorités et des responsables administratives et militaires d’Etat dont le Président Hassan Rohani, le Président du Parlement, Ali Larijajani, le Chef du pouvoir judiciaire, Ebrahim Raïsi, le neveu du défunt Imam Khomeiny (Que son âme repose au Paradis), Hassan Khomeiny, le Chef du Conseil de discernement du Bien de l’Ordre islamique, Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, Le Secrétaire du Conseil des gardiens de la Constitution et le Chef de l’Assemblée des élites, Ayatollah Jannati, et le premier vice-président, Es’haq Jahangiri.

L’Ayatollah Khamenei, s’exprimant dans le premier sermon de la prière de l’Aïd al-Fitr, a présenté ses meilleurs vœux, à tous les fidèles présents à la prière collective et à tous les Iraniens ainsi qu’au monde musulman, à l’occasion de cette fête grandiose qui est un grand moment de fraternité et de retrouvailles » entre musulmans, alors que s’achève le ramadan.

« Le mois de Ramadan était le mois de la bénédiction et de la miséricorde divine. Il était le mois de purification du cœur et du renforcement de la foi », a-t-il déclaré.

Il a également salué la présence massive du peuple à la marche de la Journée internationale de Qods, ajoutant que cette participation forte et massive était un grand geste dont l’impact est grand et qui a su influencé les politiques mondiales, les opinions et les décisions des ennemis de la nation iranienne brisant leurs calculs.

Evoquant le massacre tragique de 5 juin 1963 en Iran par l’ancien régime de Pahlavi, le Guide suprême de la Révolution islamique a salué l’âme des martyrs de cet événement sanglant.

S’attardant dans le deuxième sermon de la prière de l'Aïd al-Fitr, sur le problème « la question phare du monde musulman » à savoir la Palestine, le Leader a fustigé la tenue d’un sommet contreproductive à Bahreïn, en faveur de la concrétisation d’ « un plan erroné, sournois et malveillant » américain, appelé le deal du siècle. « Un plan qui ne sera jamais réalisé grâce à Dieu » a-t-il déclaré.

« Trahir le monde musulman » c’est ainsi qu’a qualifié l’Ayatollah Khamenei l'accord américain du siècle avant de saluer les pays et les groupes palestiniens qui se sont opposés à ce projet destiné à bafouer les droits légitimes des Palestiniens.

La Prière de la fête de Fitr a été précédée par la récitation des versets du noble Coran et des chants en louange de Dieu.

Avec IRNA

Fin