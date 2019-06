Deux protocoles d’entente signés par la Fédération de Football de l’Iran avec la Croatie et la Chine

Téhéran (ISNA)- En marge de la tenue du Congrès de la Confédération asiatique de football (AFC) et de la FIFA en France, le président de la Fédérations iranienne de football a signé deux mémorandums d’entente avec ses homologues croate et chinois.

Après la tenue des dialogues, les présidents des Fédérations de football de l’Iran et de la Croatie, Mehdi Taj et Davor Šuker, ont signé un mémorandum d’entente de coopération bilatérale mercredi 5 juin.

M. Šuker a aussi dédié un maillot de l’équipe de la Croatie à son homologue iranien avec le nom de « Taj ».

Egalement le président de la Fédération iranienne de football et le président de l’Association de football de la Chine, Cai Zhenhua, se sont mis d’accord sur la tenue des matchs amicaux entre les deux équipes nationales dans tous les niveaux et la tenue de différents tournoi.

En plus de cet accord, des cours mixts pour entraîneurs et arbitres et la tenue du processus des talents étaient les autres axes de cet accord avec la Chine.

Fin