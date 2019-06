Amiral Sayyari : Nous n’avons pas besoin de négocier

Téhéran (ISNA)- Le chef adjoint chargé de la coordination de l’armée iranienne, l'amiral Habibollah Sayyari, s’est prononcé sur les négociations avec les États-Unis en marge de la cérémonie de prière de l'Aïd el-Fitr.

« Hier, le guide suprême a répondu aux autorités américaines. Les Américains parlent beaucoup mais nous n’allons pas nous laisser tromper par eux. Ils veulent par toutes les ruses nous faire revenir à la table des négociations, en faisant croire qu’ils pensent à nous », a-t-il indiqué.

« Quarante ans se sont écoulés depuis la Révolution islamique, et nous les [les Américains] connaissons très bien. Ils se sont bien exposés dernièrement, nous n'avons pas du tout besoin de négocier avec les États-Unis », a affirmé l'amiral Habibollah Sayyari.

Faisant allusion à la campagne de désinformation de Washington contre l’Iran et à la présence des navires américains dans le golfe Persique et en mer d’Oman, il a dit : « Ils savent eux-mêmes que leur présence dans la région n’est source que d’instabilité. Ils disent vouloir déployer leurs navires dans le golfe Persique, mais cela fait quarante ans qu’ils le disent. Ils ne s'approcheront jamais de nos frontières et nous les en empêcherons d'ailleurs. »

« Les forces américaines naviguent dans les eaux libres conformément aux lois internationales et nous aussi, nous y sommes présents depuis que le Leader [l’Ayatollah Khamenei] l’a ordonné en 2007.

Nous ne souhaitons pas la guerre. Par contre, nous ne permettrons à personne de s’approcher de nos frontières maritimes », a-t-il ajouté.

Il a finalement présenté ses félicitations au monde musulman à l’occasion des fêtes de l'Aïd el-Fitr: « Après un mois de jeûne, nous voilà rassemblés en ce jour sacré de l’Aïd el-Fitr pour prier et célébrer la fin du mois de ramadan en présence du Leader de la Révolution islamique. »

Avec PressTV

Fin