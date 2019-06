Avancer des questions « hors sujet » ne peut pas sauver l’accord nucléaire (Téhéran)

Téhéran (ISNA)- La diplomatie iranienne, réagissant par la voix de son porte-parole, aux déclarations tenues par le Président français, Emmanuel Macron, lors d’une rencontre avec son homologue américain, Donald Trump, a déclaré qu’avancer des questions hors sujet qui vont au-delà du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien, non seulement ne contribue pas au maintien du PGAC, mais crée une plus grande méfiance entre les parties restantes.

« Les parties européennes n’ont pas encore rempli leur part du contrat malgré leurs discours et communiqués et elles n’ont pas pu aider l’Iran à tirer les bénéfices économiques attendus de cet accord multilatéral. Les sujets sans rapport avec le PGAC (Plan global d'action commun, NDLR), évoqués par les responsables européens, n’aident non seulement pas au maintien de l’accord nucléaire mais ils détruisent la confiance entre les signataires de l’accord. Ces commentaires favorisent la réalisation de l’objectif des États-Unis qu’est l’effondrement du PGAC», a déclaré Seyed Abbas Moussavi.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a affirmé aussi que les propos répétitifs, infondés et contradictoires tenus par le président américain lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron ne méritaient pas de réponse de la part de la République islamique d’Iran.

