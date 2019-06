Les invités d’Iran, de l’ouest de l’Asie à l’est de l’Europe

Téhéran (ISNA)- Pour la diplomatie iranienne, cette semaine sera chargée et délicate en raison des voyages diplomatique des responsables étrangers en Iran et Téhéran sera l’hôte des délégations venant de l’ouest de l’Asie et de l’est de l’Europe.

Dans son conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole de la diplomatie japonaise a officiellement annoncé que le Premier ministre japonais, Shinzō Abe, voyagera le 12 au 14 juin à Téhéran. Ne donnant pas de détails sur les programmes du voyage du Premier ministre japonais, le porte-parole japonais a insisté que le Japon essayera que cette visite soit utile et significatif. Ce voyage est fixé après que l’on était témoin de l’escalade du niveau des désaccords entre Téhéran et Washington et il y a environ dix jours lors de son voyage au Japon, le président américain avait soutenu la décision du Premier ministre japonais pour se rendre à Téhéran. M. Abe sera le premier Premier-ministre japonais qui voyage en Iran après la Révolution islamique. Egalement selon l’annonce des ministères iranien et allemand des Affaires étrangères, il est prévu que cette semaine le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, en tête d’une haute délégation, voyage à Téhéran lundi 10 juin. Cette visite durera une journée et M. Maas tiendra des rencontres avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif et le président iranien, Hassan Rohani. Les dernières évolutions du Plan global d’action conjoint (PGAC) et le mécanisme d’INSTEX (Instrument de soutien aux transactions commerciales avec l'Iran, malgré les sanctions américaines) seront les plus importantes axes des consultations du diplomate allemand avec les autorités iraniennes. En même temps avec la visite du ministre allemand des Affaires étrangères, le chef de l'INSTEX, Per Fisher, se rendra également en Iran ; il aura une rencontre avec son homologue iranien et analysera les dernières évolutions pour opérationnaliser le mécanisme de l'INSTEX. Le voyage du chef de l'INSTEX à Téhéran s’effectue après les récentes rencontres des parties iraniennes et européennes de ce mécanisme. Il y a quelques jours, le vice-ministre allemand des Affaires étrangères qui avait rencontré son homologue iranien, Seyed Abbas Araghtchi, avait essayé de fournir les préparatifs du voyage du chef de la diplomatie allemande à Téhéran. Fin